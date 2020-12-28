"EN İYİSİNİ OLMASINI İSTİYORUM"

Cristiano Ronaldo, "Oğluma futbolcu olması için baskı yapmayacağım ama yardımımı isterse tabii ki yardım edeceğim. Bu uzun ve sıkı bir çalışma gerektiriyor. Oğlumun her şeyden önce futbolcu da olsa doktor da olsa en iyisi olmasını istiyorum" diye konuştu.