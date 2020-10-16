Cristiano Ronaldo'nun ambulans uçakla İtalya'ya dönüşü tartışma konusu oldu

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ortekiz Milli Takımı'nın kampındayken Kovid-19 testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun, bu şekilde 14 Ekim'de ambulans uçakla Torino'ya dönmesi, İtalya'da tartışma konusu oldu.
Rai radyosuna açıklamalarda bulunan Bakan Spadafora, "Ronaldo'nun Portekiz'e gidip gelirken protokollere uymadığını mı düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Evet, tam olarak böyle düşünüyorum. Eğer yerel sağlık makamlarından herhangi bir izin yoksa, yaşananlar bu anlama geliyor." yanıtını verdi.
Bakanın sözleri ülkede gündem olurken, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "CR7, devlet meselesi oldu" başlığıyla haberi sürmanşetten duyurdu.
Gazetenin haberinde, Ronaldo'nun Kovid-19 yönergelerine yönelik ihlalinin aslında ilk olarak milli takıma gidiş aşamasında başladığı belirtildi. Haberde Juventus'un, 4 Ekim'de Napoli ile oynanması gereken ancak rakip gelemediği için yapılamayan lig maçının olduğu sırada Torino yerel sağlık makamlarından, oyuncuların kendilerini tecrit etmesi yönünde talimat aldığı yazıldı.
Söz konusu talimatın, Juventus takımına yakın 2 kişinin Kovid-19 pozitif çıkmasından kaynaklandığı belirtidi. Ancak bu duruma rağmen aralarında Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Danilo, Juan Cuadrado ve Merih Demiral'ın da yer aldığı bazı isimlerin, 5 Ekim'de milli takım kamplarına gitmek üzere Torino'dan ayrıldığı belirtildi. Gazetedeki haberde, sorunun tam da bu noktadan kaynaklandığı ileri sürüldü.
İtalya Milli Takımı'na davetli Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'nin ise söz konusu yerel sağlık makamlarının talimatlarına uyarak, bir süre tecrit altında kaldıkları, ikinci sürüntü testinin sonucunu bekleyip, sonra milli takıma gittikleri aktarıldı.
Juventus Başkanı Andrea Agnelli ise kulübün hissedarlarıyla yaptığı toplantıda, Bakan Spadafora'nın ihlal edilenin ne olduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini, spor yöneticisi olarak federasyonun belirlediği kurallara uyduklarını savundu.
La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Ronaldo ve onun gibi İtalya'dan ayrılıp, milli takımlarına giden oyuncuların ceza soruşturmasına tabi tutulacağı ve muhtemelen para cezası alabilecekleri ifade edildi.
İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığının da konuya ilişkin başlattığı soruşturmada, Juventus Kulübü için çok az risk öngörüldüğü, belki oyuncular için ceza çıkabileceği ancak daha önce emsali yaşanan bir durum olmadığı için bu konunun dikkatle irdelendiği vurgulandı.
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