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Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor mu? Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor mu? Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek?

Geçtiğimiz sezon 2009'da ayrıldığı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, bir kez daha transfer söylentileri ile gündemde. İngiliz basını, sözleşmesinin son yılındaki yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini iddia etti. Peki, Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılacak mı ve hangi takıma gidecek?

03.08.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünya futbolunda gözler 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun son durumuna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair son bilgiler...

  • CRISTIANO RONALDO MAN. UNITED'DAN AYRILIYOR MU?

    İngiliz devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun son durumu gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak bir dönem United'da Ronaldo ile takım arkadaşı olan Rio Ferdinand'ın: "Manchester United Ronaldo problemi daha fazla büyümeden çözülmeli" açıklaması sonrası Ronaldo'nun ayrılacağı iddiaları daha da arttı.

  • Sezon başına kampına geç katılan Portekizli yıldızın, menejeri Jorge Mendes ile kendisine takım bulması konusunda görüştüğü iddia edildi.

    Son olarak hazırlık maçında devre arasında oyundan alınan oyuncunun maç bitmeden stattan ayrılması taraftarları da oldukça kızdırdı.

  • CRISTIANO RONALDO HANGİ TAKIMA GİDECEK?

    37 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan büyük bir takımda oynamak istediği ancak bu klasmanda yer alan bir takımın Ronaldo ile ilgili somut bir transfer adımı atmadığı belirtiliyor...

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