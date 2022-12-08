Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor

Cristiano Ronaldo'nun İsviçre'yi mağlup ettikleri Dünya Kupası maçının ardından Portekiz'in diğer yedekleriyle antrenmana çıkmadığı iddia edildi

Giriş: 08.12.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile oynanan grup maçının 65. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, bu karara tepki göstermişti. 

  • Ardından İsviçre karşılaşmasına yedek kulübesinde başlarken Portekiz 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun bu maça yedek başlamasına sevgilisi Georgina Rodriguez sitem etti. Marca'ya göre, Portekiz'de tartışma devam ediyor.

  • Marca'ya göre; Cristiano Ronaldo'nun İsviçre maçının ardından çarşamba günü diğer yedeklerle birlikte antrenman yapması bekleniyordu. Ancak 37 yaşındaki yıldız, antrenmana katılmayarak spor salonunda çalışmayı seçti. Bu kararı Portekiz kampını şaşırttı.

  • SEVGİLİSİ TEPKİ GÖSTERDİ: NE YAZIK

    Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez kişisel Instagram hesabından şunları söyledi: 

  • "Tebrikler Portekiz. 11 oyuncu marşı söylerken tüm gözler onların üzerindeydi. Dünyanın en iyi oyuncusunu 90 dakika boyunca zevkle izleyememek ne yazık! Taraftarlar seni istedi ve adını haykırmaktan vazgeçmediler. Umarım Tanrı ve sevgili dostun Fernando Santos el ele vermeye devam eder ve bizi bir gece daha heyecanlandırırlar."

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.