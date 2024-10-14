Cristiano Ronaldo durdurulamıyor
39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla kariyerindeki 906. golünü Polonya filelerine bıraktı. En büyük hedefi olan 1000 barajına doğru adım adım gidiyor
- 1
Futbolculuğuyla bir nesli kendine hayran bırakan Cristiano Ronaldo, 39 yaşında golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
- 2
Geçtiğimiz ay resmi maçlarda 900 gol atan ilk futbolcu olarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran dünyaca ünlü isim, gözünü bir başka rekora dikti.
- 3
Uluslar A Ligi üçüncü maçında Portekiz'in, Polonya'yı 3-1 yendiği müsabakada süper star, bu sezon 12 karşılaşmada 11'inci golünü kaydetti.
-
- 4
Ronaldo, kariyerinde bin 243 müsabakada fileleri 906'ıncı kez havalandırırken Portekiz Milli Takımı'ndaki 133. golünü attı.
- 5
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu, 1000 gole ulaşma hedefini adım adım sürdürdü.
- 6
Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Ronaldo, "Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım" dedi.
-
- 7
39 yaşındaki yıldızın Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.