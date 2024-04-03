Cristiano Ronaldo durdurulamıyor
39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 36 kez gol sevinci yaşarken, 12 asist katkısı sağlayarak, yıllara meydan okumaya devam ediyor
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin son bölümünde yüksek grafiğini devam ettiriyor.
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39 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr formasıyla 24’ü Suudi Arabistan Ligi, 9’u AFC Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, 2’si Kral Kupası olmak üzere toplamda 35 maçta sahadaki yerini alırken, 36 kez gol sevinci yaşadı.
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Ronaldo, verdiği 12 gol pasıyla kariyerindeki yüksek formunu sürdürüyor.
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72 saat içinde ikinci hat-trick’ini yaptı...
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Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nin 26. haftasında deplasmanda Abha’yı 8-0’lık skorla mağlup etti.
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39 yaşındaki Cristiano Ronaldo mücadeleyi hat-trick ile tamamlarken, Al-Tai'ye karşı alınan 5-1'lik galibiyette de 3 gol kaydetmişti.
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Ronaldo, böylelikle 72 saat içinde ikinci hat-trick'ini gerçekleştirmiş oldu.
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Portekizli futbolcu, böylece bu sezon üçüncü kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 29 golle Suudi Arabistan Pro Lig'de en çok gol atan futbolcu konumunda bulunan yıldız, bu sezon toplamda 39 gollük katkı sağladı.