Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Cristiano Ronaldo diyeti öldürüyordu!

Brezilya Serie A ekibi Palmeiras'ta forma giyen Gabriel Menino, kilo vermek ve kas yapmak için Cristiano Ronaldo'nun diyetini uyguladığını ancak ölümden döndüğünü söyledi.

Giriş: 28.02.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünya futbolunun yaşayan efsanesi 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo'yu fiziksel açıdan mükemmel yapan faktörlerden olan 'beslenme alışkanlığı, 22 yaşındaki futbolcuya ağır geldi. 

  • Brezilya Serie A ekibi Palmeiras'ta forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Menino, Cristiano Ronaldo'nun uyguladığı diyetin kendisine çok ağır geldiğini söyledi.

  • Ronaldo gibi bir fiziğe sahip olmak istediğini belirten Menino, "Sürekli aynı kilodaydım, biraz daha kilo vermek ve daha fazla kas istedim. Kulübümün beslenme uzmanı Mirtes Sancanelli ile konuştum. Cristiano Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi dile getirdim" dedi.

  • "KENDİ MEVKİMDE ÜÇÜNCÜ SEÇENEKTİM"

    'Ronaldo diyeti' uyguladığı süreçle ilgili konuşan genç futbolcu, "Kendi mevkimde üçüncü seçenektim ve işleri değiştirmeyi arzuluyordum. Diyete başladım. Aynı gün, mevkimdeki iki oyuncu sakatlandı. Diyet şuydu; kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi" ifadesini kullandı.

  • "DAYANAMADIM, KENDİMİ YERE BIRAKTIM"

    Diyetin henüz ikinci gününde çok zorlandığını ve pes ettiğini dile getiren Menino, "Maça ilk 11'de başlayacaktım. Çok istekliydim. Maç öncesi ısınmaya çıktım. 5 dakika sonra artık koşamadığımı fark ettim. 'Öleceğim' dedim. Dayanamadım, kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme oynayamayacağımı, beni değiştirmesi gerektiğini söyledim" dedi.

  • Menino bu sezon Palmeiras formasıyla 11 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.