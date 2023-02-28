"KENDİ MEVKİMDE ÜÇÜNCÜ SEÇENEKTİM"

'Ronaldo diyeti' uyguladığı süreçle ilgili konuşan genç futbolcu, "Kendi mevkimde üçüncü seçenektim ve işleri değiştirmeyi arzuluyordum. Diyete başladım. Aynı gün, mevkimdeki iki oyuncu sakatlandı. Diyet şuydu; kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi" ifadesini kullandı.