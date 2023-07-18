Cristiano Ronaldo'dan flaş Türkiye Ligi açıklaması!

"FUTBOLDAN ZEVK ALMAYA DEVAM EDİYORUM"

Suudi Arabistan'a rekabet etmeye devam etmek için geldiğini hatırlatan Ronaldo, "Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu" açıklamasını yaptı.