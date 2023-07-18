Cristiano Ronaldo'dan flaş Türkiye Ligi açıklaması!
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya 5-0 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Ligi'nin kalitesine değinen Portekizli yıldız, Türkiye Ligi hakkında ise flaş ifadeler kullandı.
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, takımının Celta Vigo'ya 5-0 yenildiği hazırlık maçının ardından ilginç açıklamalar yaptı.
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Al Nassr mücadeleyi 10 kişi tamamlarken, Ronaldo maçın hakemini eleştirdi. 38 yaşındaki futbolcu, "Bence hakem kırmızı kart pozisyonunda biraz abarttı. Çok şiddetli bir müdahale olsa anlarım ama sarı kart verebilirdi, oyunu bozmayabilirdi. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Bunu hak etmedik, bu maçla ilgili aklımızda kalacak şey ilk yarıda iyi oynayan taraf bizdik." ifadelerini kullandı.
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"HAYATIMIN EN EĞLENCELİ HAZIRLIK DÖNEMİ"
Cristiano Ronaldo Al Nassr'da yaşanan teknik direktör değişikliği ve yeni sezonla ilgili ise, "Hayatımın en eğlenceli sezon öncesini hazırlık dönemini yaşıyorum. Çok çalışıyoruz. Luis Castro'nun gelişinden, takım arkadaşlarımdan tüm ekipten çok memnunum. Bazı oyuncularımız hala eksik ama kadromuzu güçlendireceğiz, hocamızın da iyi bir iş çıkaracağına eminim" dedi.
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"AVRUPA KAPISI TAMAMEN KAPANDI"
Ronaldo yeniden Avrupa'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise, "O kapı benim için tamamen kapandı. Artık 38 buçuk yaşındayım. Bana göre Avrupa'da futbol çok kalite kaybetti. Premier Lig diğerlerinin çok üzerinde olan tek lig durumunda" diye konuştu.
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"FUTBOLDAN ZEVK ALMAYA DEVAM EDİYORUM"
Suudi Arabistan'a rekabet etmeye devam etmek için geldiğini hatırlatan Ronaldo, "Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu" açıklamasını yaptı.
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MESSI'YE GÖNDERME!
Ronaldo yıllardır büyük rekabet içine girdiği Messi'nin MLS'e imza atmasına da gönderme yaparak, "Suudi liginin yolunu ben açtım, şimdi herkes buraya geliyor. Bence Suudi Arabistan Ligi MLS'ten daha iyi" sözlerini kullandı.
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"BİR YIL İÇİNDE TÜRKİYE VE HOLLANDA LİGİ'Nİ GEÇER"
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni överek şunları kaydetti:
"Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum. Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde"
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