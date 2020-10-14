Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

AA

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı uygulamak zorunda olduğu karantina sürecine Torino'da devam etme kararı aldığı belirtildi.

Torino kentinin takımı olan Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcunun, TSİ 15.30 sıralarında özel bir ambulans uçakla Lizbon'un 30 kilometre kadar uzağındaki Tires Havalimanı'ndan ayrılarak Torino'ya doğru yol aldığı kaydedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo ile ilgili dün yaptığı açıklamada, futbolcunun iyi durumda olduğunu, vücudunda hiçbir belirti görülmediğini ve takımdan ayrı karantinaya alındığını belirtmişti.

Portekiz Milli Takımı'nda ayrıca futbolculardan Jose Fonte ve kaleci Anthony Lopes'in testleri de pozitif çıkmıştı.