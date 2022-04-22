Crespo hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Miguel Crespo saha kenarına alındı. Crespo, kontrol amaçlı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcunun hastanede kontrolleri sürüyor.

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