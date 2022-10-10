Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan orta sahanın başarılı ismi Miguel Crespo, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, ''Bizler açısından zor bir maçtı. Temennimiz 3 puan almak üzerineydi. Bu amaçla, bu istekle oynayınca istediğiniz neticeyi alabiliyorsunuz. Takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Milli Takım sorusuna gelecek olursak, performansımın en iyisini ortaya koymak istiyorum. Portekiz'de oldukça iyi seviyede oyuncular var. Güzel bir hayal. Çalışmalarımı sürdürüp, Portekiz'de oynayabilmek adına çalışmalarımı sürdüreceğim. 4 gol attı rakip, ama bizim açımızdan önemli olan galip gelmek adına 5 gol atmaktı. Biz de onu yaptığımız için mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.