Fenerbahçe’nin, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gören Crespo, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, ligin 25. haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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