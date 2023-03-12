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Cremonese: 0 - Fiorentina: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Fiorentina, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 yendi

Giriş: 12.03.2023 - 21:56 | Güncelleme: ABONE OL
Cremonese: 0 - Fiorentina: 2 | MAÇ SONUCU
AA

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Fiorentina, Serie A’da kümede kalma mücadelesi veren Cremonese’ye konuk oldu.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Rolando Mandragora ile 50. dakikada Arthur Cabral kaydetti.

Cremonese'yi 2-0 yenen Fiorentina, puanını 34'e çıkarttı ve 11. sırada yer aldı.

Fiorentina, Serie A'da üst üste 3. maçından galip ayrıldı. Cremonese ise 12 puanla 20. sırada kaldı.

Serie A’da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lecce-Torino: 0-2 ve Hellas Verona-Monza: 1-1.

Fiorentina, ilk maçta 1-0 yendiği Demir Grup Sivasspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında 16 Mart Perşembe günü Sivas'ta karşılaşacak.

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