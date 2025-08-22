CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR KONUSU

2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu'nun devam halkası olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.