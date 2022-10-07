1975 ve 1978 yılları arasında otel tekrar kapılarını kapatmış ve büyük bir tadilattan geçmiştir. Tarihsel yapısı bozulmadan tekrar inşa edilmiştir. O zamandan beri de Savoy Hotel Baur en Ville'de 104 oda ve süit ile çeşitli etkinlik odaları bulunmaktadır.