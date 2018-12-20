CPJ 2018 raporu: Öldürülen gazetecilerin sayısı bir yılda 2 kat arttı

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Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), küresel raporunda 2018 yılında 'görevlerini yaptıkları için intikam amaçlı öldürülen' gazetecilerin sayısının bir önceki yılın iki katına çıktığını açıkladı.
New York merkezli CPJ'nin raporunda, 1 Ocak ve 14 Aralık tarihleri arasında dünyada öldürülen 53 gazeteciden 34'ünün cinayete kurban gittiği belirtildi.
Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkansolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı da bu isimlerin başında geldi. Kaşıkçı'nın öldürülmesi, raporda "arsız bir cinayet" olarak nitelendirildi.
ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine köşe yazan Suudi gazeteci Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki başkonsoloslukta öldürülmüştü.
CPJ'nin raporunda hem ABD ve hem de Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili söylemine de değinildi.
Raporda şu ifadeler yer aldı:
"Hükümetin bağımsız medyanın kapısına kilit vurduğu, dünyada üç yıl üst üste en çok gazetecinin hapiste olduğu Türkiye'nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı davasının durumuyla ilgili sesi en çok çıkan liderdi.
"Küresel basın özgürlüğünün geleneksel savunucusu Beyaz Saray ise, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu konusunda kaçamak ifadelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesiyle yeterince iş yapan diğer ülkelere, hiçbir sonuca katlanmadan gazeteci öldürebilecekleri mesajını verdi."
CPJ'nin raporuna göre, 2011 yılından beri savaş ve çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı düşüşte. Ancak görevde öldürülen gazetecilerin sayısı son üç yılın rekorunu kırdı.
Raporda Afganistan, gazeteciler için en ölümcül ülke sayıldı. Ülkede radikal grupların "gazetecilere keyfi saldırıları artırması" buna gerekçe gösterildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Nisan ayında düzenlenen intihar saldırıları ve silahlı saldırılarda BBC ve Fransız haber ajansı AFP'nin muhabirlerinin de aralarında olduğu onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
IŞİD'in üstlendiği saldırılarda BBC Afgan Servisi'nde bir buçuk yıldır çalışan Ahmad Shah da vurularak öldürülmüştü.
https://twitter.com/bbcturkce/status/990961022839246850
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