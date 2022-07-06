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ÇÖZÜLÜYOR! Son dakika: EYT ile ilgili Bakan Bilgin'den müjde gibi açıklama: Formüller masada

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan müjde gibi açıklama geldi. Uzun süredir EYT düzenlemesiyle ilgili gelen olumlu açıklamaların ardından atılacak adımlarla ilgili Bakan Bilgin'den şimdi de tarih geldi. Ayrıca Bakan Bilgin EYT düzenlemesiyle ilgili detayları paylaştı. İşte EYT'de son durum...

06.07.2022 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • 8 Eylül 1999'da yasalaşan düzenleme ve öncesinde sigorta kaydı bulunanlar ve 8 Eylül 2008 itibariyle 3600 ve daha fazla gün primi bulunanlar ancak emekli olmak için 8 Eylül 1999'da yasallaşan düzenlemeyle emekli olmak için yaşa takılanlar yani EYT'liler, yıllardır erken emeklilik için mücadele diyor. 

  • Peki, EYT'lileri yaşa takılmadan emekli edecek EYT düzenlemesi ne durumda? 

    Hemen belirtelim ki uzun yıllardır rafta bekleyen EYT dosyası tıpkı 3600 ek gösterge gibi yeniden gündemde! Konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Çalışmaların seyriyle ilgili net bir açıklama yapılmasa da ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı düzeyinde EYT ile ilgili kapılar aralandı. 

  • Peki olası EYT düzenlemesi yasallaşırsa kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesi Meclis'e gelecek mi? İşte AK Parti ve hükümet kanadından peş peşe gelen ve EYT'lilerin umut ışığı olarak değerlendirdiği açıklamalar...

  • OLASI EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

    Olası EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde emekli sigortası primlerini ödemeye başlayan ve toplamda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan ancak emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler, EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler. 

  • BAKAN BİLGİN: DOSYALARI AÇIYORUZ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

    3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimiz, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.

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