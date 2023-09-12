Çözmek için tüm dikkatinizi toplamanız gereken 6 soruluk test
Bulmacalar, beyni eğlendirmenin ve kaliteli zaman geçirmenin harika bir yolunu sunuyor. İşte, eğlenirken beyin egzersizi yapabileceğiniz 6 soruluk bir dikkat testi...
Giriş: 12.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:24
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Hangi resim farklı? Cevap bir sonraki sayfada.
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Bu çiftlerden bir tanesi daha farklı ama hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.
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Buralarda saklanan bir kedi var. Gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
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Yine bir yaramaz kedi vakası! Kedi nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
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Bu doğrular paralel mi? Cevap bir sonraki sayfada.
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Hangi balık farklı? Cevap bir sonraki sayfada.
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Kaynak: BrightSide
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