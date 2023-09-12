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        Haberler Yaşam Çözmek için tüm dikkatinizi toplamanız gereken 6 soruluk test

        Çözmek için tüm dikkatinizi toplamanız gereken 6 soruluk test

        Bulmacalar, beyni eğlendirmenin ve kaliteli zaman geçirmenin harika bir yolunu sunuyor. İşte, eğlenirken beyin egzersizi yapabileceğiniz 6 soruluk bir dikkat testi...

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        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:24
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          Hangi resim farklı? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Bu çiftlerden bir tanesi daha farklı ama hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Buralarda saklanan bir kedi var. Gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Yine bir yaramaz kedi vakası! Kedi nerede? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Bu doğrular paralel mi? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Hangi balık farklı? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Kaynak: BrightSide

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