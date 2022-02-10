Uzmanlar İngiltere'nin tüm kısıtlamaları kaldırma planına ne diyor?
0:00 / 0:00
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, ülkede testi pozitif çıkanların kendilerini beş gün süreyle izole etme zorunluluğu dahil tüm koronavirüs kısıtlamalarının haftalar içerisinde kaldırılabileceğini duyurdu.
Normal şartlar altında bu zorunluluk 24 Mart'ta kaldırılacaktı. Ancak Başbakan Johnson, salgındaki olumlu eğilimin devam etmesi durumunda bunun bir ay önce gerçekleşebileceğini ifade etti.
Johnson'ın bu hamlesi pek çok uzman tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Hatta uzmanlardan birisi bu adımı "ya cesaret ya da aptallık" olarak nitelendirdi.
Boris Johnson, partisi ve muhalefet tarafından siyasi baskı altında olduğu bir dönemde.
Ancak Johnson'ın bahsettiği üzere, salgınla alakalı son verilerde ülkede pek çok olumlu haber mevcut.
Hastaneye yatış sayılarında bir düşüş var, Omicron varyantının yarattığı büyük dalgaya rağmen ölüm sayıları kışın kaydedilen sayıların üzerine çıkmadı.
Yeni tedavi yöntemleri ve gerek enfekte olarak gerekse de aşılanarak nüfusun büyük çoğunluğunun bağışıklık kazanması, virüsün yarattığı riski azaltıyor.
İngiltere dışında bazı ülkeler de evde karantina zorunluluğunu gevşetiyor. Örneğin Danimarka, artık yalnızca semptom gösterenlerin evde kalmasını istiyor.
Yine de dikkatli olmak için pek çok neden var. Enfeksiyon seviyeleri hala yüksek.
İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) verilerine göre, geçtiğimiz hafta ülkede her 19 kişiden birinin testinin pozitif çıkması nedeniyle enfeksiyon sayıları yeniden yükselebilir.
Bununla birlikte, Omicron'dan daha bulaşıcı olduğu düşünülen Omicron'un bir alt varyantı olan BA.2'nin yükselişi de başka bir neden.
Bu alt varyantın bugün her 6 enfeksiyondan birine neden olduğu düşünülüyor.
East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Paul Hunter'ın, Johnson'ın izolasyon kararına şaşırmasının nedenlerinden birisinin arkasında da bu yatıyor:
"Bir yerde, evde karantina da dahil kalan tüm kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olacak, ancak bunun bu ay olmasını kesinlikle beklemiyordum."
Prof. Hunter'a göre enfeksiyon durumlarına ve söz konusu alt varyanta ne olduğunu görmek için biraz daha beklemeli.
"Ya aptallık ya da cesaret" değerlendirmesini yapan Reading Üniversitesi'nden Dr. Simon Clarke, "Sorun şu ki kimse etkinin ne olacağını kesin olarak bilmiyor" diyor.
Bazı uzmanlar ise, insanların fiziksel olarak hazır olmadan işe dönme konusunda üzerlerinde baskı hissedebileceklerine inanıyor.
Bu kış, virüsü kapmış olan nüfusun sadece yarısına test ulaştırılabildi. Bu nedenle de salgının zirve yaptığı dönemde de günlük yaklaşık 200 bin kişiden evde kalmaları istenmedi.
Dahası, ONS verilerine göre testi pozitif çıkan insanların yaklaşık beşte biri izolasyon şartlarına tam olarak riayet etmiyor.
Noel zamanında İngiltere'de buluşmalarda herhangi bir kişi sayısı sınırlaması yoktu. Ancak buna rağmen, ilk karantina döneminde görülenlere benzer olarak temas seviyeleri yine de oldukça düşüktü.
Karantinanın halk için artık yasal bir zorunluluk olmaması, insanların hasta olduklarında birden evde kalmayı bırakacakları anlamına gelmiyor.
University College London'dan epidemiyolog Prof. Tim Colbourn, kurallara uymaya istekli ve durumları da buna elverişli olanların mevcut davranışlarına büyük ölçüde devam edebileceğini söylüyor:
"Karantina zorunluluğunun yasal olarak sona ermesi, herkesin virüsü özgürce her yere yayacağı anlamına gelmiyor."
İnsanların hala ailelerine, arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarına önem verdiğini savunan Prof. Colbourn, hızlı test sayıları ve mevcut karantina kurallarının uygulanabilirliği göze aldığında atılacak adımın "çok fazla fark yaratmayabileceğini" söylüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Covid: Uzmanlar İngiltere'nin tüm kısıtlamaları kaldırma planı hakkında ne diyor?/covid-uzmanlar-ingiltere-nin-tum-kisitlamalari-kaldirma-plani-hakkinda-ne-diyor-3340473
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!