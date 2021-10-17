Covid pandemisi gözleri de vurdu!

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Covid-19 pandemi şartları, insanları sosyal ortamlardan izole yaşamaya ve çalışmaya zorladı. Okullarda ve profesyonel hayatta çevrimiçi çalışma mecburiyeti insanları daha çok dijitalleşmeye itti.

ÇOCUKLARDA MİYOP ARTTI

Habertürk'e konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Özpolat, "Bilgisayar, tablet ve cep telefonu hayatımıza çok yoğun bir şekilde girdi. Çocuklardan ileri yaş grubuna kadar herkesin yakın görsel aktivitesi kontrolsüz şekilde arttı. Bu da çocuklarda gözdeki yakın uyum kaslarının aşırı çalışması sonucu miyop kusurlarla daha fazla karşılaşılmasına neden oldu" dedi.

EKRAN KARŞISINDA GEÇİRİKEN SÜRE ARTTIKÇA GÖZLER DAHA ÇOK ZORLANIYOR

Op. Dr. Özpolat, "Erişkin yaş grubunda astenopi dediğimiz yakın yorgunluğu, göz kuruluğu belirtilerinin artması ve yakın görüşü daha çok bozan hipermetrop kusurlarının daha çok ve erken hissedilmesine yol açtı" diye konuştu.

Ekran karşısında kaldığımız süre uzadıkça ve gece geç uykuya gitme eğilimimiz arttıkça gözlerimizin daha çok zorlanmaya başladığını vurgulayan Op. Dr. Özpolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun yakın uğraş, kaslara aşırı yük bindirir. Bu da yorgunluk sonucu gözde yanma, batma, ağrı, kızarıklık gibi şikayetlere neden olur. Unutmamalıyız ki gözler yakına odaklanmak için göz içi kaslara ihtiyaç duyar. Normal şartlarda tedavi gerektirmeyen küçük görme kusurları ve kaymalar göz yorgunluklarında önem kazanır. Öncelikle varsa bu sorunların saptanıp tedavi edilmesi gerekir. Göz kuruluğunu önlemek için bu molalarda bir süre gözlerimizi kapatarak dinlendirmek ve suni gözyaşı damlalarıyla gözü nemlendirmek gerekir."

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Ekran karşısında uzun süre odaklanınca göz kırpma hareketlerinin de seyrekleştiğini kaydeden Op. Dr. Özpolat, "Bu da kaçınılmaz şekilde göz kuruluğu belirtilerine neden olur. Bu durumda ekran karşısında kaldığımız süreyi olabildiğince azaltmak, azaltamıyorsak çalışma saatlerimizi molalarla 40-45 dakikalık sürelere bölmek iyi olur. Göz kaslarının yorgunluğunu azaltmak için yine molalarda gözü bir süre dalgın bakışla dinlendirmek ve göz egzersizleri yapmak faydalı olacaktır. Özetle güncel sosyal ve çalışma hayatımızda tüm yaş gruplarında gözlerimize eskisinden daha fazla yük bindiğinden göz kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz. Ekran karşısında kalış süremizi ayarlamak, gözlük, damla ve egzersizlerle göz sağlığımızı desteklemeliyiz" dedi.