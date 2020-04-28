"Covid Organics" Madagaskar halkını ikiye böldü

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eczanelerde ve süpermarketlerde satılmasının yanı sıra Rajoelina'nın talimatıyla herkese ulaştırılması için askerlerin kapı kapı dolaşarak dağıttığı Covid Organics'i halkın bir kısmı şifa umuduyla içerken, bir kısmı ise faydasız buluyor.
Madagaskar yönetimi, ilacı Kovid-19 vakalarının görüldüğü, başkent Antananarivo'yu kapsayan Analamanga, Haute Matsiatra ve Atsinanana bölgelerinde her mahallede kurulan merkezlerde dağıtıyor ayrıca marketlerde satışa sunuyor.
Dağıtım merkezlerine akın eden Madagaskarlılardan 60 yaşındaki Maria Josette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı kalmak için Covid Organics içtiğini söyledi.
Başkent Antananarivo'nun Tsimbazaza kentinde yaşayan Josette, "Küçüklüğümden bu yana geleneksel bitki karışımlarını zaten içiyorum." dedi.
Genç bir anne olan Laila Judith de Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın hem önleyici hem de tedavi edici etkisi olduğunu belirttiği ilacı almak için markete koştuklarını ancak hiçbir yerde kalmadığını dile getirdi.
Diğer yandan ilaca temkinli yaklaşan 70 yaşlarındaki Sandrina Jerome, henüz hasta olmadığını, doktorlar tavsiye etmeden de Covid Organics'i tüketmeyeceğini vurguladı.
Ülkedeki uzmanlar da bitkisel ilaca temkinli yaklaşıyor.
Madagaskar Ulusal Tıp Akademisince yayımlanan basın açıklamasında, Covid Organics'in geleneksel ilaç olarak kullanılmasına karşı çıkılmadığı, ilacın kullanımının kişisel tercihe bağlı olduğu ancak aşırı dozda alınmaması gerektiği vurgulandı.
Başkentteki Soavinandriana Hastanesi Başhekimi Dr. Rakoto Fanomezantsoa, ilacın temel maddesi "artemisia"nın ilavelerle güçlendirildiğini söyledi.
Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 128 olduğu Madagaskar'da, virüs bulaşan 75 kişi sağlığına kavuştu.
- İlacın ana maddesini keşfederek saflaştıran bilim insanı Nobel ödülü kazanmıştı
Çinli bilim adamı Youyou Tu'ya keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazandıran artemisia bitkisindeki "artemisinin", uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.
Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü (IMRA) bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan bağışıklığı güçlendirici "Covid Organics"i geçen hafta geliştirmişti.
Rajoelina, Kovid-19 karşı geliştirdiklerini ilacı 20 Nisan'da kameralar önünde içmişti.
Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.
Afrika'dan Senegal, Gine Bissau ilacı sipariş eden ilk iki ülke olurken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilaçla ilgilendiğini duyurmuştu.
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