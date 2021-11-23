Covid: İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi

Covid vakalarının artışa geçtiği İtalya'da hükümet, 3. doz (hatırlatma dozu) aşıların son dozdan 5 ay sonra yapılmasına karar verdi.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza dün akşam yaptığı açıklamada İtalya İlaç Ajansı'nın (AIFA) onay vermesiyle, ilk aşı dozlarını tamamlayanların 5 ay sonra takviye doz yaptırabileceğini duyurdu. İtalya'da bugüne kadar 40 yaş ve üzerindekilere hatırlatma dozu için son aşı dozundan 6 ay sonrasına randevu veriliyordu.
Takviye dozu için bekleme süresinin 6 aydan 5 aya indirilmesi kararı bugün resmi gazetede yayımlanarak yarından itibaren uygulamaya geçecek.
Sağlık Bakanı Speranza, "Takviye dozu, kendimizi ve etrafımızdakileri korumak için kritik önemde. AIFA'nın da son görüşünü bildirmesinin ardından, takviye dozları ilk aşı döngüsünü tamamladıktan 5 ay sonra yapılabilecek. Daha güçlü olmak için hepimiz aşılanalım" dedi.
İtalya'da son haftalarda vaka sayıları artışa geçmiş ve Mayıs'tan bu yana ilk kez geçen hafta yeni vakalar günde 10 binin üzerine çıkmıştı. Son olarak dün açıklanan verilere göre son 24 saat içinde yeni vaka sayısı 6 bin 404, can kaybı 70 oldu.
Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 87'si en az bir doz aşı yaptırmış durumda. Ancak aşıların etkinliğinin zamanla azalmasının da etkisiyle kış mevsiminde yeni kapanma tedbirlerine ihtiyaç duyulmaması için 3. doz çağrıları yapılıyor.
'Süper Yeşil Pasaport' gündemde
Ayrıca hükümete, "Süper Yeşil Pasaport" uygulaması çağrıları da geliyor. İtalya'da halen yeşil pasaport (Covid sertifikası) zorunluluğu tüm işyerlerinde ve restoranlar, barlar, sinemalar, müzeler, stadyumlar gibi geniş kapsamlı bir alanda uygulanıyor. Yeşil pasaport, aşı yaptıranlara, Covid-19 geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif olanlara veriliyor.
"Süper Yeşil Pasaport" olarak anılan sertifikalarınsa yalnızca aşı yaptıran ya da hastalığı geçirip bağışıklık kazananlara verilmesi, test sonucunun kabul edilmemesi gündemde.
İtalyan basınına göre, olası yeni tedbirler için hükümetle görüşme yapan bölge yönetimleri, süper yeşil pasaport uygulamasının devreye girmesini talep etti. Bölge yönetimlerinin genel olarak, olası yeni kısıtlayıcı tedbirlerin aşı yaptıranları kapsamamasını savunduğu belirtiliyor.
Yaklaşan Noel döneminde yeni kapama tedbirlerine ihtiyaç duyulmasını ve kış turizmi sektörünün zora girmesini önlemek amacıyla "süper yeşil pasaport" uygulaması gündeme geldi.
Hükümetin bu konuda ve olası yeni tedbirlerle ilgili kararını bu hafta alması bekleniyor.
Süper yeşil pasaportun, yalnızca vaka sayıları ile hastane doluluk oranı yüksek olan bölgelerde ve sinema, restoran gibi sosyalleşme alanlarında uygulanması da söz konusu olabilir.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Andrea Costa bu konuyla ilgili olarak, "Aşı yaptırmama kararı alanların çalışma hakkı ve temel hakları elbette güvence altına alınmalı ancak aşı yaptırmayanlara daha fazla kısıtlama getirilmesi adil olur" dedi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Covid: İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi/covid-italyada-3-doz-asi-icin-bekleme-suresi-5-aya-indirildi-3261718
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!