Covid: İngiltere koronavirüsle mücadelede 2 Aralık'ta yeni aşamaya geçiyor, ülkenin çoğu 'yüksek tehdit' grubunda olacak

Noel'de ülkenin tamamında ortak bir önlem paketi uygulanması düşünülüyor

İngiltere hükümeti, 2 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle ulusal düzeyde ilan edilen 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdiğinde, hangi bölgede hangi önlemlerin uygulanacağını açıkladı. Başkent Londra ve Liverpool dahil birçok bölge, belirlenen üç risk düzeyinden ikincisi olan "orta tehdit" grubunda yer alıyor.

Manchester, Leeds, Sheffield, Lancashire, Leicester, Lincolnshire, Slough, Bristol, Kent, Medway ve Chesterfield dahil 21 bölge ise salgının "yüksek tehdit" olarak görüldüğü ve en sıkı önlemlerin uygulanacağı üçüncü grupta olacak.

3 Aralık'tan itibaren salgın tehdidinin daha düşük görüldüğü birinci grupta ise sadece üç bölge var: Son bir haftadır hiç bir vakanın kayda geçmediği Wight Adası, Cornwall ve Scilly Adaları.

Risk grupları nüfus başına vaka sayısı ve virüsün yayılma hızı göz önüne alınarak yeniden belirlendi.

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört bölge içinde İngiltere için geçerli olacak risk grupları listesi ve hangi bölgede hangi önlemlerin geçerli olacağı hükümetin resmi internet sitesine kondu.

Önlemlerin kapsamı bölgeden bölgeye ve daha önceki sınıflamalara göre değiştiğinden insanlar tereddütte olduklarında posta kodlarını girerek bölgelerinde hangi önlemlerin uygulandığını görebilecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarası'na bilgi verirken "Ufukta umut belirdi fakat daha katetmemiz gereken epey mesafe daha var. Dolayısıyla hepimiz iyice hazır olmalıyız" dedi.

Hancock, "Bu önlemleri yapabileceklerimizin sınırları olarak değil kamu sağlığı tavsiyelerinin güven içinde hareket edebileceğimizi düşündüğü sınırlar olarak görmeliyiz" diye konuştu.

Başbakan Boris Johnson bugün düzenleyeceğiyle basın toplantısıyla detayları kamuoyuna açıklayacak.

Üç risk grubu hangileri ve neler farklı olacak?

Esas olarak koronavirüsün yayılma hızı ve nüfusa oranla vaka sayısı göz önüne alınarak risk düzeylerine ayırılan üç bölgede ilan edilen önlemler, en çok kaç kişinin hangi mekanlarda bir araya gelebileceği bakımından farklılaşıyor.

Birinci bölge/Düşük risk grubu: En düşük tehdit seviyesindeki bu gruba giren yerlerde, kapalı ve açık mekanlarda en fazla 6 kişi bir araya gelebilecek

İkinci bölge/Orta risk grubu: Bu bölgelerde iç mekanlarda farklı hanelerden kişiler buluşamayacak ama dış mekanlarda en fazla 6 kişinin buluşabilecek

Üçüncü bölge/En yüksek risk grubu: Tehdidin en yüksek düzeyde olduğu bu bölgelerde dış mekanlarda farklı hanelerden en fazla 6 kişi buluşabilecek

Spor tesisleri, güzellik salonları, berber ve kuaförler gibi hizmetler bütün bölgelerde açılabilecek. Ama evden çalışabilecek herkesin yine evde kalmayı sürdürmesi istenecek.

Yeni sistem daha önceki döneme göre restoran ve barlar gibi mekanlara daha sıkı kurallar getiriyor ve bu önlemler eskisine göre daha çok sayıda bölgeyi kapsıyor.

Sistem sürekli gözden geçirilecek ve bölgelerin risk grupları Noel öncesi değişebilecek.

Bu konudaki ilk değerlendirme 16 Aralık'ta yapılacak.

Bölgeler nasıl ayrıldı?

Bölgelerle ilgili sınıflandırma ve hangi bölgenin hangi kategoriye girdiği konusundaki kararlar kamu sağlığı verilerine dayanan bilimsel tavsiyelere göre alındı.

Göz önüne alınan faktörler arasında bölgelerde 60 yaş üzeri vakaların hangi yoğunlukta olduğu, ulusal sağlık hizmetleri üzerindeki baskı ve vaka sayısının hangi hızla azalıp yükseldiği de var.

Üçüncü yani yüksek risk grubundaki bölgelerde 20 dakikada laboratuvara ihtiyaç duymaksızın netice veren testler uygulanacak.

Yaygın test programına, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) test-takip görev gücü ve silahlı kuvvetler de destek verebilecek.

Bunlar Birleşik Krallık içinde İngiltere için geçerli yeni kurallar.

Buna karşılık özerk İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın yönetimleri şimdiye kadar olduğu gibi kendi koronavirüs önlemlerini ilan edip uygulamayı sürdürecekler.

Fakat Birleşik Krallık bünyesindeki dört ülke de Noel'de ortak bir önlem paketi uygulama konusunda anlaştı.