Covid: İngiltere'de üçüncü doz aşı randevularına talep, internet sitesini çökertti

İngiltere'de 30 yaş üzeri nüfusa üçüncü doz aşı randevularının açılmasıyla birlikte, Ulusal Sağlık Sistemi'nin internet sitesi yoğun talep nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaştı.
Başbakan Boris Johnson, 500 binden fazla kişinin dün site üzerinden randevu aldığını açıkladı.
Bu yoğunluk, sitenin zaman zaman çökmesine yol açtı.
Başbakan Johnson, bu ay sonuna kadar 18 yaş üzeri herkese aşı randevusu alma imkanı tanıyacaklarını söylemişti.
Öte yandan Ulusal Sağlık Sistemi'nin ücretsiz olarak dağıttığı hızlı antijen testlerinin internet üzerinden siparişleri de yoğun talep nedeniyle geçici olarak durduruldu.
Ülkede bugünden itibaren Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin temas ettiği çift aşılı insanlardan yedi gün boyunca her gün antijen testi yaptırmaları istenecek.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, ellerinde yeterli sayıda test olduğunu fakat aşırı talep nedeniyle bunun dağıtımında sorun yaşandığını söyledi.
Javid, alışveriş sitesi Amazon'un da dahil olduğu bazı şirketlerle dağıtım için görüştüklerini açıkladı.
Ülkede 30 yaş üzeri nüfusa üçüncü aşı randevuları dün açılırken 18-29 yaş arası kişiler de yarından itibaren randevu alabilecek.
Randevu almadan, sırada bekleyerek aşı yaptırılabilen sağlık merkezlerinde de uzun kuyruklar oluştu.
Çok sayıda kentte kuyruklar, yağmura rağmen yüzlerce kişilik uzunluğa ulaştı.
İngiltere'de her gün bir milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.
İlk bulgulara göre Omicron varyantına karşı iki doz aşının etkisinin yüzde 30-40 seviyesine düştüğü, üçüncü doz aşıyla semptom göstermeye karşı etkinliğin tekrar yüzde 70 seviyesine çıktığı açıklanmıştı.
Önceki varyantlara göre daha hızlı yayılan Omicron sayısı her 2-3 günde bir ikiye katlanıyor.
Pazartesi günü ülkedeki 54 bin vakanın 4 binden fazlası Omicron oldu.
Fakat Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği tahmin yöntemlerine göre tespit edilmeyen vakalar da katıldığında ülkede her gün 200 bin kişi Omicron'a yakalanıyor olabilir.
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