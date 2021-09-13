Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: İngiliz hükümeti mahkemelik oldu! Konu otelde korona karantinası
Covid: İngiltere'de bir hukuk firması, otel karantinası uygulaması nedeniyle hükümete dava açıyor
Londra merkezli PGMBM hukuk firması, Covid salgını nedeniyle Türkiye dahil bazı ülkelerden gelen yolcuların otelde karantinaya alınması uygulaması nedeniyle hükümete karşı dava açıyor. Çok sayıda yolcuyu temsilen dava açtığını belirten PGMBM, uygulama için "hukuk dışı bir şekilde hürriyetten mahrum etme" ifadesini kullandı ve bunun temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.
İngiltere'de otel karantinası nedeniyle hükümete dava!
0:00 / 0:00
İngiltere'de bir hukuk firması, Covid salgını nedeniyle Türkiye dahil bazı ülkelerden gelen yolcuların otelde karantinaya alınması uygulaması nedeniyle hükümete karşı dava açma kararı aldı.
Londra merkezli PGMBM adlı firma, çok sayıda yolcuyu temsilen dava açacağını açıkladı.
Şirket, otel karantinası uygulaması için "hukuk dışı bir şekilde hürriyetten mahrum etme" ifadesini kullandı, bunun temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.
Firma, toplu dava açılmasını sağlayacak şekilde, otel karantinasına giren kişilerin kendilerine başvuru yapmasını ve böylece hükümeti kararını geri almaya zorlamayı hedefliyor.
Hükümet ise ülkeyi korumak için karantina sistemi dahil "kararlı bir eylem" halinde olduğunu, diğer ülkelerin de benzer uygulamalar yaptığını belirtti.
Türkiye de kırmızı listede
İngiltere'nin yurt dışı seyahatlerde uyguladığı trafik ışığı sistemine göre, kırmızı listede bulunan ülkelerden gelen yolcular, iki doz aşı yaptırmış ve koronavirüs test sonuçları negatif çıkmış olsalar bile, hükümetin belirlediği otellerde 11 gece karantinaya alınıyor.
Türkiye de kırmızı listede bulunuyor.
PGMBM, bu uygulama hakkında adli inceleme yapılmasını talep etti.
Ancak hükümet bu talebi reddetti.
Otel karantinası 2285 sterline (3160 dolar) mal oluyor ve bu masrafı yolcuların karşılaması gerekiyor.
Türkiye'nin yanı sıra 60'ı aşkın ülke İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyor.
İngiltere uluslararası seyahatler için yeşil, sarı ve kırmızı listelerini en son 26 Ağustos'ta güncelledi ve Türkiye kırmızı listede kalmaya devam etti.
İrlanda ve Norveç gibi bazı Avrupa ülkeleri de daha önce zorunlu otel karantinası uygulamasına başvurmuş ancak daha sonra yaptıkları düzenleme ile aşılarını tamamlamış yolcuları kapsam dışına çıkarmıştı.
Hukuk firmasının adli inceleme talebi karşılık bulmuş olsaydı, iki doz aşı olmuş yolculara otel karantinası uygulanmayacağı gibi, hükümetin daha önce bu durumda iken otel karantinasına alınan çok sayıda yolcuya tazminat ödemesi gerekebilecekti.
Şubat ayında başlayan uygulama kapsamında bugüne dek 100 binden fazla kişinin otel karantinasına alındığı tahmin ediliyor.
PGMBM daha önce de otel karantinasıyla ilgili dava açmıştı. Önceki dava, uygulamanın maddi sıkıntılara yol açtığı iddiasına dayanıyordu. Bunun üzerine hükümet 12 aylık taksit seçeneğini gündeme getirmişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: İngiliz hükümeti mahkemelik oldu! Konu otelde korona karantinası/covid-ingiltere-de-bir-hukuk-firmasi-otel-karantinasi-uygulamasi-nedeniyle-hukumete-dava-aciyor-3190178
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!