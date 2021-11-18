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Covid: Avrupa'da son durum ne, '4. dalga'ya karşı hangi önlemler alınıyor?
Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı Avrupa'da yeniden hızla yayılıyor. Birçok ülke hastalığa karşı yeni önlemler uygulamaya başladı. Almanya'da günlük vaka sayısı 65 bin 371'e ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Angela Merkel, "Dördüncü dalga tüm gücüyle bizi vuruyor" dedi.
Avrupa'da son durum ne, '4. dalga'ya karşı hangi önlemler alınıyor?
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Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı Avrupa'da yeniden hızla yayılıyor. Birçok ülke hastalığa karşı yeni önlemler uygulamaya başladı.
Almanya'da günlük vaka sayısı 65 bin 371'e ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Angela Merkel, "Dördüncü dalga tüm gücüyle bizi vuruyor" dedi.
Hastanelerin hızla dolduğunu belirten Merkel, üçüncü doz aşı sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi ve henüz aşı olmamış kişilere hemen aşı olmaları çağrısı yaptı.
Son 24 saatte Covid-19 sonucu 294 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'nin birçok bölgesinde kafe, restoran, bar, kuaför ve spor salonlarına sadece aşılı kişiler girebiliyor.
Belçika, sokağa çıkma yasağı getirmemek için sosyal mesafe uygulaması başlattı. Cumartesi gününden itibaren ofis çalışanları haftada en az dört gün evden çalışacak.
Ülkede tiyatro, sinema ve müze girişleri için Güvenli Covid Bileti uygulaması başladı. 10 yaşından büyük herkes maske takmak zorunda olacak. Nisan ayından itibaren de üçüncü doz aşı uygulaması başlayacak.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Bütün alarm sinyalleri çalıyor" dedi.
İsveç'te 1 Aralık'tan itibaren ilk kez, iç mekanda gerçekleşecek ve 100'den fazla kişinin katılacağı etkinlikler için aşı sertifikası zorunluluğu getirildi.
İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yeni kuralların zor olacağını ancak ülkesinin dünyayla birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hallengren, "Aşısız insanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edemez. Ülke için yapabilecekleri en önemli şey aşı olmak" dedi.
Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, henüz aşı olmamış ve Covid-19 geçirdiğini kanıtlayamayanların Pazartesi gününden kamusal alanlarda yapılacak etkinliklere katılamayacağını duyurdu.
Slovakya'da Çarşamba günü 8 bin 342 vaka tespit edildi ve benzer önlemler başlatıldı. İş yerleri ve dükkanlar sadece aşılı çalışanlara veya Covid-19 hastalığını geçirenlere açık olacak.
Fransa da yeni Covid dalgasıyla karşı karşıya. Ülkede Çarşamba günü vaka sayısı 20 bini aştı. Ancak ülkede şimdilik aşı sertifikası önlemi düşünülmüyor.
Aşılanma oranları
Avrupa Birliği'nde (AB) en düşük aşılanma oranına sahip ülke, yüzde 44'le Slovakya.
Bu oran Çek Cumhuriyet'inde yüzde 58, Avusturya'da yüzde 65 ve Almanya'da ise yüzde 68.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: Avrupa'da son durum ne, '4. dalga'ya karşı hangi önlemler alınıyor?/covid-avrupa-da-son-durum-ne-4-dalga-ya-karsi-hangi-onlemler-aliniyor-3257249
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