Covid aşısı: İngiltere'de hamile kadınlara 'Aşılarınızı geciktirmeyin' çağrısı
İngiltere hükümeti, hamile kadınlara, Covid aşılarını ya da pekiştirme dozlarını geciktirmemeleri çağrısı yapılan yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, aşı olan hamile kadınlar, radyoda ve sosyal medyada tecrübelerini paylaşacak.
İngiltere hükümeti, hamile kadınlara, Covid aşılarını ya da pekiştirme dozlarını geciktirmemeleri çağrısı yapılan yeni bir kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında, aşı olan hamile kadınlar, radyoda ve sosyal medyada tecrübelerini paylaşacak.
İngiltere Doğum Kontrolü Gözetim Sistemi'nin verilerine göre, ülkede geçen yıl Mayıs-Ekim ayları arasında Covid semptomları gösterip hastaneye kaldırılan hamile kadınların yüzde 96'dan fazlası aşı olmamıştı.
Hükümet yetkilileri, Covid aşılarının güvenilir olduğunu ve doğurganlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını söylüyor.
İngiltere'de Aralık ayında, hamile kadınlar, yüksek Covid riski nedeniyle öncelikle aşılanması gerekenler kategorisine eklenmişti.
100 bin kişiye her gün Covid testi yapılacak
Ülkede bugünden itibaren gıda işlemi tesisleri çalışanları, ulaştırma görevlileri ve sınır muhafızları gibi kritik sektörlerde görevli 100 bin kişiye her gün Covid testi yapılacak.
İngiltere Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, hükümetin bedava hızlı antijen testlerinin tedariğini durdurmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.
BBC'ye konuşan Nadhim Zahawi, Ocak ayı için 425 milyon hızlı antijen testi siparişi verdiklerini söyledi.
Zahawi, Covid testleri pozitif çıkanların karantina sürelerini 5 güne indirmenin de, ekonomi için faydalı olacağını belirtti.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Pazar günü son 24 saatteki koronavürüs vaka sayısı 141 bin 472, test sonucu pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı da 97 olarak açıklandı.
Ancak hafta sonunda, verilerin geç bildirilmesinden dolayı ölü ve vaka sayıları, hafta içine kıyasla daha düşük oluyor.
Birleşik Krallık'ta son yedi günde, bir önceki haftaya kıyasla, vaka sayısı yüzde 6,6, Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı ise yüzde 30,9 arttı.
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Covid aşısı: İngiltere'de hamile kadınlara 'Aşılarınızı geciktirmeyin' çağrısı/covid-asisi-ingiltere-de-hamile-kadinlara-asilarinizi-geciktirmeyin-cagrisi-3309241
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