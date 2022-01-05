ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island Adası'nda öğrencisine evinde Covid aşı yapan bir biyoloji öğretmeni gözaltına alındı. Laura Russo adlı öğretmenin suçlu bulunması halinde dört yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Polisin açıklamasına göre 54 yaşındaki öğretmen, 17 yaşındaki öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine 31 Aralık'ta gözaltına alındı.
Russo'nun bu konuda bir eğitimi ve yetkisi olmamasına rağmen ve çocuğun ailesinin rızasını almadan yaptığı aşıyı nereden bulduğu bilinmiyor. Öğrenciye hangi aşının yapıldığı da belli değil.
ABD'de halihazırda 18 yaşından küçüklere sadece Pfizer-BioNTech aşısı yapılabiliyor.
'Aşı talebi çocuktan geldi'
ABD medyası aşı talebinin öğrenciden geldiğini öne sürdü.
Aşıyla ilgili video sosyal medyada paylaşıldı. Videoda Russo aşıyı yaparken öğrencisine ''Umarım bir şey olmayacak. İşte yapıyoruz. Evde aşı'' diyor.
Nassau Emniyet Müdürü Patrick Ryder, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söylerken, Herricks Lisesi'nden yapılan açıklamada soruşturma tamamlanıncaya kadar Russo'nun açığa alındığı belirtildi.
Russo'ya ruhsatsız meslek icrası suçlamasıyla dava açıldığı ve ilk duruşmanın 21 Ocak'ta yapılacağı açıklandı.
Uzmanlar, yanlış yapılması halinde aşıların tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.
Doktorlar ve eğitimli sağlık personelinin aşının sahte olmadığını ve gününün geçmediğini teyit etmesi gerekiyor. Ayrıca aşı yapılan kişinin sağlık kayıtlarına ve aşıya alerjisi olup olmadığına bakılması gerektiği vurgulanıyor.
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