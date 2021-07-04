Covid aşılarının satın alınmasında usulsüzlükle suçlanan Bolsonaro, soruşturma ihtimaliyle karşı karşıya

Brezilya başsavcısı, ülkenin en yüksek mahkemesinden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatmasını istedi.
Bolsonaro'nun, bir Covid aşısının satın alımıyla ilgili anlaşmada yolsuzluk yapıldığını bildiği ancak harekete geçmediği iddia ediliyor.
Brezilya Devlet Başkanı, koronavirüs salgınını yönetmekte başarısızlığa uğradığı gerekçesiyle halkın da artan tepkisiyle karşı karşıya.
Koronavirüsten yarım milyondan fazla insanın öldüğü Brezilya, dünyada salgının en fazla can aldığı ikinci ülke.
Fransız haber ajansı AFP, soruşturmayı yürütenler görevi kötüye kullandıklarına dair kanıt bulsalar bile Bolsonaro'nun görevden uzaklaştırılmasının düşük bir ihtimal olduğu yorumunu yapıyor.
Bunun nedeni olarak da, Bolsonaro'ya dava açılabilmesi için onun partisinin çoğunlukta olduğu Kongre'nin onayının gerekmesini gösteriyor.
Hükümetin salgın politikasına dair Kongre'de de bir soruşturma yürütülüyor.
İddialar neler, hükümetin iddialara yanıtı ne?
Bolsonaro, bir Brezilyalı arabulucu aracılığıyla Bharat Biotech ile Şubat ayında imzalanan ve 20 milyon doz için 316 milyon dolar ödenmesini öngören anlaşmada usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.
Hükümet, Senato'daki komisyonun aşırı fiyatlandırma ve yolsuzluk şüphelerini dile getirmesinin ardından Salı günü sözleşmeyi askıya aldı.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili ve onun Kongre üyesi kardeşi, Covaxin müzakereleri sırasında Devlet Başkanı'nı şahsen uyardıklarını iddia ediyor.
Bolsonaro ise görevini kötüye kullandığı iddialarını reddediyor.
Hükümet de Bolsonaro'nun Covaxin müzakerelerini o zamanki Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'ya devrettiğini ancak bakanın herhangi bir usülsüzlük bulamadığını söylüyor.
Bolsonaro'nun aşılar ve sokağa çıkma kısıtlamalarına dair şüpheci yaklaşımı ülke içinde büyük eleştiri toplamıştı.
Bolsonaro sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye virüsün kendisinden daha fazla zarar vereceğini savunuyordu ve can kaybı sayısının yüksekliğine rağmen bu görüşünü değiştirmedi.
Başsavcının Devlet Başkanını soruşturma talebinin, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Mahkeme yargıcı Rosa Weber'in bu talebi onaylaması bekleniyor.
Bolsonaro tarafından göreve atanan Başsavcı Augusto Aras, Kongre'deki soruşturma sonuçlanana kadar soruşturmayı ertelemek istemişti fakat Weber bu talebi reddetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!