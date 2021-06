Covid-19’un en uzunu: 10 aydır enfekte olan adam

HABERTURK.COM

Bu süre zarfında yedi kez hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Dave Smith, Guardian’a aktardığı haberde deneyimini şu sözlerle anlattı: ‘‘Ne zaman fenalaşsam gerçekten ölüm kapıyı çalmış kadar kötü oldum. Karım beş kez cenaze töreni düzenlemeye yeltendi.’’

Guardian, 72 yaşındaki emekli bir sürüş eğitmeni olan adamın, Donald Trump'ı tedavi etmek için kullanılan Regeneron tarafından geliştirilen ‘‘antikor kokteyli’’ ile tedavi edildiğini söyledi. Halihazırda ilaca erişim izni bulunmuyor, ilaca erişim izni Smith’e İngiltere’de özel bir program kapsamında verildiği aktarıldı.

Uzmanlar, Dave Smith gibi hastaların uzun süre Covid-19’u geçirmesini virüsü nötralize eden antikorların düşük seviyelerde olmasıyla ilişkili olduğunu aktardı. 72 yaşındaki adam Covid-19’a yakalanmadan önce 2019 yılında lösemiye yakalanmış ancak atlatmıştı.

Guardian'a konuşan adam, “Asla yüzde yüz olmayacağım çünkü koronavirüs ciğerlerimi yok etti, bu yüzden çok çabuk nefesim tükeniyor” diyerek sözlerine “Ama şimdi yaşadığım her gün bir bonus. Her zaman söylerim, hendekte uzanırken tek görebildiğin yıldızlardır, ben dibe kadar indim ve şimdi her şey mükemmel.'' ifadelerine yer vererek devam etti.