Covid-19’u ağır atlatma riskini artıran gen varyantı keşfedildi

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Bilim insanları, yaptıkları çalışmada Covid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfetti. Polonya'daki Bialystok Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde bin 500 Covid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.

Uzmanlar, Covid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen gen varyantı bulgusunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.

AVRUPALILARIN YÜZDE 10'U, GÜNEY ASYALILARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI BU VARYANTI TAŞIYOR OLABİLİR

Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.

Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız" dedi.