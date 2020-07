HABERTURK.COM

Zorlu Holding ana partnerliğinde, imeceLAB ve Yenibirlider Derneği’nin yürütücülüğünde gerçekleştiren ‘Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar’ temalı mesele süreci tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde liseli ve üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen süreç boyunca takımlar, Covid-19 sonrası çok daha acil ve önemli hale gelen ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ meselesine çözüm arayan projeler geliştirmeye odaklandı.

Türkiye'nin 20 farklı şehrinden 115 öğrenciden oluşan 30 takımın katıldığı mesele sürecinin 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Kapanış Buluşması’nda, jüriye sunum yapan 6 finalist takım arasından seçilen takımlar, tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı konusunda geliştirdikleri İlaç Asistanım projesiyle SCRUBS, ekolojik turizm konusunu gündemine alan Eco Travel projesiyle Vefa1872 ve bireylerin önceliklerine göre güvenli ve sağlıklı mekan seçimini yapabilecekleri bir online platform sunan Güven.App projesiyle PeerCO oldu.

Seçilen bu takımların 2 ay boyunca kuluçka sürecine dahil olarak eğitim ve mentorluk desteği alacakları ve liderlerin kreatif potansiyellerini keşfederek sorun çözme yeteneklerini geliştirebilecekleri bir online okul olan İDEOU’dan “From Ideas to Action”, “Storytelling for Influence”, “Insights for Innovation” eğitimlerini alacakları açıklandı.