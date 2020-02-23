İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.