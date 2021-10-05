Covid-19 vaka sayılarının düşmesi doktorları sevindirdi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ve hastanenin Covid-19 Pandemi Sorumlusu Prof. Dr. Özge Turhan ile gazetecilerle bir araya geldi.
Kentte aşılama oranlarının fazla olması ile iç turizmdeki hareketliliğin azalmasıyla Covid-19 hasta sayısında ciddi düşüşler yaşadıklarına dikkati çeken Özkan, "Hem acile başvuranlar azaldı hem de Covid-19 servisleri ile yoğun bakım ünitelerinin neredeyse yarısını kapattık. Bunu sağlayan, aşılama oranlarının Antalya'da yüksek olması. Bu aşılamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hem üniversitelerin hem de okulların açılması bizi endişelendirdi ancak korktuğumuz başımıza gelmedi. Bu anlamda da vaka sayısında artış yaşamadık. Hastanemizde yatılı tedavi gören gençlerin aşısının olmadığını görüyoruz. Bu durum aşının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor" diye konuştu.
Kış aylarının gelmesiyle kapalı ortamlarda insanların daha fazla zaman geçirmeye başlayacağına işaret eden Özkan, bu durumun vakaları arttırabileceği uyarısında bulundu.
"HASTALAR KORONAVİRÜS VE GRİBİ KARIŞTIRABİLİR"
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid-19 Pandemi Sorumlusu Prof. Dr. Özge Turhan ise "aşı karşıtlığı" adı altında özellikle sosyal medyada üst boyutta yanlış bilgilendirme olduğunu belirtti.
Bu durumun insanların hayatlarına mal olduğunu vurgulayan Turhan, "Yoğun bakımdan çıkıp da 'keşke aşı olsaydık, çok pişmanız' diyen hastamız çok" dedi.
Geçen yıl maske, mesafe ve hijyen kurallarının iyi uygulandığı için neredeyse grip vakalarına hiç rastlamadıklarını ifade eden Turhan, şöyle devam etti: "Bu sene aşının da verdiği rahatlıkla maalesef maske kullanımı azaldı. Aşı olsak bile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Etmezsek grip vakalarını daha çok göreceğiz. Hastalar koronavirüs ve gribi karıştırabilir. Halkın bunu ayırması çok uygun olmaz. Covid-19 hastalarında boğaz ağrısı ön planda .Gripte boğaz ağrısı olmuyor, ateş ve öksürük daha ön planda. İkisinde de benzer şikayetler olabiliyor. Bunu hekimlerin ayırması daha doğru olur. İnsanlar 'Ben gribim" diye doktora gitmemezlik yapmamalı."
Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete de hastanedeki 3 hafta öncesine kadar 6 Covid-19 servisinde 130 civarında hastanın yattığını bildirdi.
Son günlerde bu servislerin yarısını kapattıklarını ve hasta sayısının 35'e kadar düştüğü bilgisini veren Çete, yoğun bakımdaki hasta sayısının da yarı yarıya azaldığını kaydetti.
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