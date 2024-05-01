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        Haberler Sağlık Covid-19'un DNA dizilimini açıklayan bilim insanının, laboratuvarına girişi engellendi - Haberler

        Covid-19'un DNA dizilimini açıklayan bilim insanının, laboratuvarına girişi engellendi

        Çin'de Covid-19 DNA dizilimini ilk kez açıklayan bilim insanının, Şanghay'daki laboratuvarına girişinin engellediğini bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:52 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:52
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        Covid-19'un DNA dizilimini o açıklamıştı! Laboratuvarına girişi engellendi
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        Virolog Cang Yongcın, sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ve ekibinin, çalıştıkları laboratuvarı aniden boşaltmalarının istendiğini belirtti.

        Hafta sonunda laboratuvarına gitmek istediğinde kapıdaki güvenlik görevlilerinin, kendisini içeri almadığını ifade eden Cang, yağmur altında kaldırımda bir kartonun üzerine oturup bekleyerek olayı protesto ettiğini kaydetti.

        Cang'ın "Gitmiyorum, terk etmiyorum, bilimi ve hakikati aramaya devam edeceğim" ifadesini kullandığı paylaşım, bir süre sonra sansürlenerek platformdan kaldırıldı.

        Laboratuvarın bağlı olduğu Şanghay Halk Sağlığı Kliniği Merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "laboratuvarın yenilendiği ve güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı" belirtilirken Cang ve ekibine alternatif laboratuvar alanı sağlandığı savunuldu.

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        Cang ise tahliye duyurusundan önce kendisine veya ekibine herhangi bir laboratuvar alternatifinin sunulmadığını, sonradan önerilen laboratuvarın ise güvenlik standartlarını karşılaşmadığı için çalışmalarını yürütmeye uygun olmadığını aktardı.

        COVID-19'UN DNA DİZİLİMİNİ İLK O YAYIMLAMIŞTI

        Cang Yongcın, 2020 yılı başlarında, o sırada Çin'de ortaya çıkan "gizemli solunum yolu hastalığı" olarak anılan Covid-19'a yol açan virüsün DNA dizilimini çıkarmış, 11 Ocak 2020'da dünyayla paylaşmıştı.

        Cang'ın paylaştığı DNA dizilimi, dünya genelinde virüsün daha iyi anlaşılması, test kitleri ve aşıların geliştirilmesi, salgın kontrol çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi açısından kritik eşik olmuştu.

        Ancak Cang'ın Çin'deki resmi makamların onayı olmadan virüsün genetik bilgilerini açıklaması, onu ülkesinde otoritelerin hedefi haline getirmişti.

        Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını, tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişini ölümüne yol açmış, aylarca süren karantina ve salgın kontrol tedbirleri dünya genelinde ekonomik etkinlikleri ve sosyal hayatı olumsuz etkilemişti.

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