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Covid-19, Uganda'nın kahve endüstrisi çocuk işçiliğini nasıl hızlandırdı?

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da çocuk işçi sayısının yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle 2 kat arttığı bildirildi.

10.09.2021 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Covid-19, Uganda'nın kahve endüstrisi çocuk işçiliğini nasıl hızlandırdı?
Uganda'da çocuk işçiliği 2 kat arttı
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AA

The Independent gazetesinin haberine göre, Uganda'da çocuklar günde yaklaşık 1 dolara çalıştırılıyor.

Salgın öncesi Uganda'da çocuk işçi oranı nüfusun yüzde 14'ü iken bu oranın 2 kat artarak yüzde 30'a çıktığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, çocukları çalıştıranlar savunmalarını "Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle işçi bulmakta"zorluk çekmekle açıkladı.

Okulların salgın nedeniyle kapanmasıyla artan çocuk işçiliğinin daha çok kahve ve çay sektöründe çalıştırıldığına dikkat çekildi.

Uganda'da yaklaşık 1,7 milyon aile geçimini kahve sektöründen sağlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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