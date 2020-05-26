Covid-19'u yenen paramedik, salgın mesaisinde çifte bayram yaşıyor

İzmir'in Foça ilçesinde, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yendikten sonra çok sevdiği mesleğine dönen paramedik Can Dursun Yeşil, "çifte bayram" yaşıyor.
Foça 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda paramedik olarak görev yapan 32 yaşındaki Yeşil, yaklaşık bir ay önce şiddetli baş ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.
Salgın sürecinin başından itibaren, aynı zamanda meslektaşı olan 8 aylık hamile eşiyle ayrı yaşayan Yeşil'e, 15 Nisan'da Kovid-19 tanısı konuldu.
Bunun üzerine Yeşil, evinde karantina sürecine girdi. Doktorlarıyla iletişim halinde olan Yeşil, 14 gün boyunca evde düzenli spor yaptı, dengeli beslenmeye çalıştı.
Herhangi bir ilaç tedavisi almayan Yeşil, karantina süreci bitiminde yaptırdığı 2 ayrı test sonucunda, hastalıktan kurtulduğunu öğrendi.
Baş ağrısı hafif şekilde devam eden Yeşil, bir süre daha karantinada kaldıktan sonra rahatsızlığının tamamen sonlanmasıyla 12 Mayıs'ta çok sevdiği mesleğine döndü.
Ramazan Bayramı'nda da görevinin başında olan Yeşil, mesleğine mutlu şekilde kaldığı yerden devam ediyor.
Yeşil, hastalık sürecinin, işi ve eşinden ayrı kaldığı için yıpratıcı geçtiğini söyledi.
Yaklaşık bir aylık molanın ardından işine döndüğünü belirten Yeşil, şöyle konuştu: "Kısa süre önce hastalığı atlatmış biri olarak işime de döndüğüm için bugün çifte bayram yaşıyorum. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir duygu. İnsanların en kötü anlarında yanlarında oluyoruz. Bu süreçte iş yükü arttı ama görevimizi keyifle yapıyoruz. Bayramda sokağa çıkma yasağı da var. Ona bağlı olarak diğer günlere göre sakin geçiriyoruz bayramı. Yine de ufak tefek ev kazalarında, hastalanan insanlara yardımcı olmak için 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz."
Yeşil ile aynı birimde görev yapan Zeynel Türkoğuz da Kovid-19 tedavisi gören arkadaşına bu süreçte destek olduklarını ifade etti.
Bayramda birlikte çalıştıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden Türkoğuz, "Bayramda da diğer günlerdeki aynı heyecanla çalışıyoruz. Vakayla ilk karşılaşan biziz, ön safta yer alıyoruz. Bu sıkıntılı süreçte kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz. Ailemizden ayrı kaldık ama bugünlerin geçeceğine inanıyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!