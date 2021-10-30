Covid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı

Hemşire Perin ve Emre Demir çifti, yaşadıkları ağrı ve ateş şikayetlerinin ardından 5 aylık bebekleri Muhammed Ege ile Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Yaptırdıkları Covid-19 testi pozitif çıkan anne, baba ve bebek hastanede tedavi altına alındı. Covid-19 Servisinde destek tedavisi uygulanan Demir ailesi, sağlığına kavuştu.
"BEBEĞİMİZ DE YAKALANINCA ÇOK KORKTUK"
26 yaşındaki anne Perin Demir, Covid-19'un zor bir hastalık olduğunu ve bunu yaşayarak öğrendiğini söyledi. Demir, 2 doz aşı yaptırdıkları için hastalık sürecini kolay atladıklarını fakat bebeğinin zor bir süreç geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Ağrılarım ve halsizlik şikayetim başlayınca yaptırdığım testle Covid olduğumu öğrendim. Daha sonra eşim ve bebeğimiz Covid-19'a yakalandı. En önemlisi bebeğimiz de yakalanınca çok korktuk. Bir anne olarak çocuğumun acı çektiğini görmek çok zor bir şey. Çok farklı bir duygu bu, çocuğunuzun acı çektiğini görmeniz sizi çok kötü ediyor. Bebeğim yüksek ateş içindeydi. Ailece çok korktuk. Lütfen siz bu duyguları yaşamayın. Aşımızı olduğumuz için hastalığın semptomlarını kolay atlattık fakat bebeğimiz için çok zor oldu. Bunu anlatamam. Ailelerimizi ve yakınlarımızı korumak adına mutlaka herkesin aşı olması gerekiyor. Bunun yanında maske ve mesafe kuralına mutlaka uyulması gerekiyor."
"BEBEKLERİ OLAN AİLELERİN ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"
27 yaşındaki baba Emre Demir de "Özellikle bizim gibi bebekleri olan ailelerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Herkese çağrıda bulunuyorum: Lütfen aşılarınızı olun. Böylece hastalığı daha kolay atlatabilirsiniz. Bunun yanında maske ve mesafeye çok dikkat edin. Maalesef şu anda bu kurallara uyulmuyor ve vaka sayıları yüksek. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.
Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzel Çiçek, kendisinin de Covid-19 geçirdiği için hastalığın ağır etkilerini bildiğini, aşının hastalığını hafif geçirmesinde etkili olduğunu belirtti.
Salgın nedeniyle insanların sevdiklerinden ve yakınlarından uzak kalmasının zor bir süreç olduğunu anlatan Güzelçiçek, "Sağlık çalışanı Demir ailemiz aşı oldukları için şükürler olsun ki hastalığı ağır geçirmediler. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) maalesef yaşlı, genç, çocuk yani her yaşta görülebiliyor. Covid-19 bebeklerde yüksek ateş, halsizlik ve iştahsız belirtileriyle seyretmekte. Bebeğimiz Muhammed Ege Demir de yüksek ateş şikayetiyle geldi maalesef Covid-19 olmuş. Durumu çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.
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