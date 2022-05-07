Covid-19'u ağır geçirenlerde Post Covid riski

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal, Covid 19’u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalığı olanları Post Covid sendromu riskine karşı uyardı.
Topal yaptığı açıklamada, Covid-19'dan 12 hafta sonra bile şikayetlerin devam etmesi olarak tanımlanan "Post Covid" sendromunun, yorgunluk, halsizlik nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, eklem ağrısı, egzersiz kapasitesi düşüklüğü, kas ağrısı, baş ağrısı çarpıntı, kalp kası iltihabı, saç dökülmesi, koku tat bozuklukları, uyku problemleri, konsantrasyon bozukluğu, ruh halinde değişiklikler, aşırı unutkanlık, beyin sisi, depresyon ve anksiyete gibi belirtilerle görüldüğünü bildirdi.
Post Covid sendromunda işitme, görme sorunları, cinsel fonksiyon bozukluğu, idrar yollarında uretrit, yanma, mide bağırsak sorunları, adet düzensizliği gibi semptomların da gözlemlendiğini aktaran Topal, “Post Covid, ağrı sendromunun sırt, boyun ve vücudun herhangi bir bölgesinde yanma, karıncalanma uyuşma donma gibi nöropatik ağrı bulgularına da çok sık rastlanıyor.” ifadelerini kullandı.
Topal, Covid-19'u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalığı olanların "Post Covid" sendromuna yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Post Covid sendromunun tedavisine ilişkin de bilgi veren Topal, şunları kaydetti: "Post Covid sendromu hastalarımızın tedavisinde akciğer rehabilitasyonu, dokuları yeniden onarmaya yönelik ozon terapisi, vitamin ve mineral takviyelerinden yararlanıyoruz. Virüsle savaşırken kaybettiğimiz vitamin ve mineralleri için yüksek doz C vitamini ve glutatyon tedavileri de uyguluyoruz. Ozon tedavisiyle iltihap nedeniyle hasar görmüş küçük damarlar ve dokular tamir edilir, vücudun oksijenlenmesini artırılır. Böylece vücuttaki mikro düzeydeki hasarlar onarılıp kişi eski performansına kavuşur."
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