Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Korona virüs test sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve tüm sağlık geçmişinizi, tahlil sonuçlarınızı görebildiğiniz e-Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Türkiye'de koronavirüs belirtisi olup test yaptıran vatandaşlar, Covid - 19 test raporlarını sağlık tesislerine gitmeye gerek kalmadan öğrenebiliyor. Peki e-Nabız Covid - 19 test sonucu ne zaman çıkar? e-Nabız üzerinden Covid - 19 sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

E-NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC KimlikNumaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN