Bilinçsiz ağrı kesici kullanımının böbreklere verdiği zarar, uzun yıllardır hem uzmanlar hem de Türk Böbrek Vakfı tarafından kamuoyuna hatırlatılan konular arasında. Son günlerde koronavirüsün farklı etkileri ve tedavi süreçlerinin detayları sıklıkla konuşuluyor. Araştırmalarla henüz kanıtlanmamış, fakat klinik tablolarla uzmanların ele aldığı konular arasında yer alan yoğun ağrı kesici kullanımının böbrekler üzerindeki etkisi, hastalıktan korunmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
COVID'IN EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ: SAÇ KÖKÜNDEN AYAK TIRNAĞINA KADAR ŞİDDETLİ AĞRI
Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin konuyla ilgili olarak "Covid'in en önemli belirtisi miyalji dediğimiz kas ve eklem ağrısıdır. Hastalığı geçirenlerin ifadelerine göre, ağrı kesicilere rağmen "saçının kökünden ayak tırnağına kadar" şiddetli ve geçmeyen ağrılar tanımlanmıştır. Evdeki hastalara güçlendirilmiş parasetamol ve kuvvetli romatizmal ağrı kesiciler veriyoruz. Yatan hastalarda ise bu ilaçlar damardan verilebilir veya morfine kadar uzanan ağrı kesiciler yapılabilir. Özellikle romatizmal ağrı kesiciler böbreklerde akut hasara neden olabiliyor. Covid'in kendisinin neden olduğu akut böbrek hasarı ve tedavide kullanılan antibiyotik, antiviral ve yüksek doz vitaminler ile ağrı kesicilere bağlı olarak tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmektedir. Böbreklerde oluşan bu hasar geçicidir. Covid'in doğrudan böbreği bozduğu veya kalıcı hasara yol açarak diyaliz gerektirdiği henüz araştırmalarla bildirilmemiş olsa dahi, yoğun bakımda takip edilen hastaların yüzde 80'inde çeşitli derecelerde akut böbrek hasarı görülür" dedi.
"KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIĞIMIZDAN EMİN OLMALIYIZ"
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise "Geçtiğimiz yıllarda vakıf olarak "Bilinçsiz Ağrı Kesici Kullanmayı Kesin, Böbreklerinizi Tüketmeyin" çağrısı ile bu konuya dikkat çekmiştik. Bugün geldiğimiz nokta gösteriyor ki, koronavirüs tedavisinde maalesef ağrı kesicilerin önemi büyük. Tedaviden veya kullanılan ilaçlardan kaçınmak elbette mümkün değil, fakat hem kendi sağlığımız hem aile bireylerimizin sağlığı ve tüm sosyo-ekonomik hayatın etkilendiği düşünüldüğünde, toplum sağlığı için bir kez daha koronavirüs ile ilgili tüm önlemleri aldığımızdan emin olmalıyız. Alınacak en önemli tedbir, sağlık profesyonellerinin çağrılarına uymak ve bulaştan uzak durmaktır" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!