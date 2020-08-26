Covid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Refik Çaylan hayatını kaybetti. Prof. Dr. Refik Çaylan, 20 gün önce İstanbul’a seyahat ederken uçakta rahatsızlanması nedeniyle Sivas’a acil iniş yaparak tedavi altına alınmıştı. Covid-19 tanısı konulan Prof. Dr. Çaylan bugün hayatını kaybetti. Çaylan’ın ölüm haberini Türk Tabipler Birliği duyurdu.

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