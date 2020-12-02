Covid-19 yaradı! 1 milyarı kapsadı!

Bilgi teknolojileri ve iletişim şirketi Ericsson, 2026 yılında her 10 mobil abonelikten 4’ünün 5G olacağını öngörüyor. Ericsson Mobilite Raporu'nun son sayısında 2020 yılının sonunda 1 milyarı aşkın kişinin (dünya nüfusunun yüzde 15'i) 5G kapsama alanında yaşayacağı tahmin ediliyor.
2026 yılında ise dünya nüfusunun yüzde 60'ının 5G kapsama alanına girerek, 5G abone sayısının 3.5 milyara ulaşması bekleniyor. 5G’nin, 2026’da veri trafiğinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacağı tahmin ediliyor.
175 MİLYONU ÇİN’DE
Dünya genelinde servis sağlayıcılar 5G ağlarını kurmaya devam ederken Ericsson, 2020 yılı sonu için küresel 5G abone sayısı tahminini 220 milyona yükseltti.Artış büyük ölçüde Çin'deki hızlı alımlardan kaynaklanırken, bu yıl sonunda Çin’deki 5G abone sayısının 175 milyona ulaşması bekleniyor.
Çin'de 5G abone sayısı mevcut abone sayısının yüzde 11'ine ulaşmış durumda. Bu, ülkenin 5G'ye stratejik olarak odaklanması, servis sağlayıcılar arasındaki yoğun rekabet ve uygun fiyatlı 5G destekli telefonların sayısının artmasından kaynaklanıyor.
Kuzey Amerika'da ise yıl sonunda toplam mobil abone sayısının yüzde 4'ünün 5G abonesi olması bekleniyor. Ticari kullanımın hızla artmasıyla 2026 yılında Kuzey Amerika'da 5G abone sayısının toplam abone sayısının yüzde 80'ini oluşturması ve dünya genelindeki en yüksek sayıya ulaşması bekleniyor.
Avrupa’da 5G abonelik sayısının yıl sonunda toplam abone sayısının yüzde 1’ini oluşturacağı öngörülüyor. 2020 yılında bazı ülkeler, 5G'nin kullanıma alınması için gerekli olan radyo spektrumu ihalelerini erteledi.
5G 36 ÜLKEDE KULLANIMA SUNULDU
Güncel verilerine göre şu anda dünya genelinde 36 ülkede 70 farklı operatör 5G hizmeti veriyor. Ericsson’ın Şebekelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fredrik Jejdling konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Bu yıl toplum, dijitalleşmeye doğru büyük bir sıçrama yaptı. Yaşanan salgın, değişim için bir katalizör görevi görerek bağlantının hayatlarımız üzerindeki etkisinin ne derece önemli olduğunu gösterdi. Mobil ağlar, günlük yaşamımız için pek çok yönden kritik önemde bir altyapı konumunda, ve 5G, gelecekteki ekonomik refahın anahtarı olacak.”
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