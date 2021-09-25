Covid-19 nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pala'nın Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Pala, 28 haftalık hamileyken hastalığa yakalandığını, evde karantinaya alındığını belirtti.

Ateş, iştahsızlık ve öksürük şikayetlerinin başladığını aktaran Pala, "Hastaneye yatırıldım. Birkaç gün serviste kaldıktan sonra artık yeterli gelmemeye başladı. Yoğun bakıma aldılar. Bunun üzerine erken doğum yapmak zorunda kaldım. 29 haftalık doğum yaptım. Bebeğim şu an kuvözde. Aşı olmamıştım. Şu anki aklım olsa kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım. Eşim aşı oldu, o çok hafif atlattı. Kesinlikle herkese, özellikle gebelere aşı olmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE EŞİM DE OLSAYDI"

Melih Pala da eşine, hamileliğinin üçüncü ayında aşı olması tavsiyesinde bulunulduğunu anlatarak şunları kaydetti: "Uyarıları dikkate almadık. Akabinde 7. aya doğru hastalığa yakalandı. Sonrasında karantinaya alındı. Ben de yanındaydım. Kendisinden bana bulaştı. Ben çok hafif atlattım diyebilirim. 2 doz aşımı olmuştum. Eşim çok ağır geçirdi. Sonrasında hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı ama yeterli olmadı. Yoğun bakıma geçti. 12 gün kadar orada kaldı. Çok sıkıntılı süreçten geçtik, hala de geçiyoruz. Oksijen yetersizliği var. Yaklaşık 25 gün oldu. Özellikle anne adaylarına aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşının kesinlikle faydası var, keşke eşim de olsaydı."