Covid-19: Kuzey Kore koronavirüs şüphesiyle 380 yabancıyı karantina altına aldı

25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Kore, koronavirüsü salgınına karşı önlemler kapsamında ülkedeki 380 yabancı ülke vatandaşını karantina altına aldı.
Yonhap haber ajansı, Kore Merkezi Yayın Kuruluşu'na dayandırdığı haberinde yabancıların çoğunun Pyongyang'da görevli diplomatlar olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 200 yabancı, son 30 gündür kaldıkları yerden çıkmıyordu, sürenin sona yaklaşmasıyla karantina uzaltıldı.
Kuzey Kore'de Covid-19 (koronavirüs) tanısı konulan bir vaka henüz yaşanmadı.
Yeni karantina süresinin ne olacağı bilinmiyor.
Güney Kore'de 7 kişi koronavirüs nedeniyle öldü, virüs 763 kişiye bulaştı. Güney Kore'de 11 ordu mensubunda koronavirüs görülmesinden sonra yaklaşık 7 bin asker de karantina altına alınmıştı.
Kuzey Kore'de henüz teyit edilen bir koronavirüs vakası yok ama Çin'in sınır komşusu olmasından dolayı virüsün ülkeye yayılabileceği kaygısı var.
Ülkeye giren tüm yabancı ülke vatandaşları zorunlu 30 günlük karantinaya alınıyor.
Kuzey Kore'de çok fazla yabancı ülke vatandaşı yok, bir uzmana göre Batılıların sayısı 200 civarında.
Kuzey Koreli yetkililer, genelde tüm dünyadan katılım olan Pyongyang maratonunu iptal etti.
Kuzey Kore resmi medyası, Çin'e komşu Kuzey Pyongan vilayetinde yaklaşık 3 bin kişinin koronavirüs şüphesiyle takibe alındığını duyurdu.
Çin dışında koronavirüs vakasının en fazla olduğu yer Güney Kore. Özellikle son günlerde salgının ülkede hızla yayıldığı görüldü.
Orduda sekiz yeni vaka tespit edildi.
Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs 29 ülkeye yayıldı.
Avrupa'da en fazla koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke 152 vakayla İtalya oldu. İtalya'nın kuzeyindeki Lombardia ve Veneto'da yaklaşık 50 bin kişi iki haftalık karantinaya alındı.
İtalya'da en az üç kişi de virüs nedeniyle öldü.
İran'da da 43 koronavirüs vakası tespit edildi, virüsten kaynaklı ölümlerin sayısının da 8 olduğu bildirildi.
Türkiye'nin yanı sıra, Irak, Pakistan ve Ermenistan da İran'la sınırları kapattı. Afganistan karadan ve havadan İran'da seyahatleri askıya aldı.
Çin'de 2500'den fazla kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ülkede 77.150 teyitli vaka görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!