İskandinav ülkelerinde Covid-19’un Omicron mutasyonu vakaları artmaya devam ederken İsveç Kral ve Kraliçesi Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu duyurdu. İsveç Sarayı’ndan yapılan açıklamada, tam aşılı olan 16. Kral Gustaf ve Kraliçe’nin hafif semptomlar gösterdiği ve kendilerini iyi hissettikleri belirtildi.