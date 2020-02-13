Covid-19: Koronavirüs korkusu nedeniyle beş limana yanaşmasına izin verilemeyen gemi Kamboçya'ya demirledi

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kamboçya, beş ülkenin Covid-19 adı verilen koronavirüs endişesiyle limanlarına sokmadığı, 2 binden fazla kişi taşıyan yolcu gemisi MS Westerdam'ın Siyanukvil (Krong Preya Siyanuk) kentinde bir limana demirlemesine izin verdi. Gemi Tayland, Tayvan, Guam, Filipinler ve Japonya tarafından geri çevrilmişti. Gemide henüz kimsede virüs görülmedi.
MS Westerdam en son Salı günü Tayland'ın Bangkok Limanı'na girmeye çalışmış fakat reddedilmişti.
Tayland donanmasına ait bir gemi, Tayland Körfezi'nden çıkana kadar gemiye eşlik etmişti.
MS Westerdam'daki yolculardan ABD'li Angela Jones, "Bu sabah uyandığımda karayı görmek nefes kesiciydi. 'Bu gerçek olabilir mi?' diye düşündüm" dedi. Jones, "Heyecanlandığımız anlar olmuştu, bu ülkelerin limanlarına gidip evimize dönebileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı" diye konuştu.
https://twitter.com/ChristinaKerby/status/1227788980592300032
ABD merkezli Holland America Line şirketi tarafından işletilen gemi, 1 Şubat'ta 1455 yolcu ve 802 mürettebatla Hong Kong'dan yola çıkmıştı. Geminin 14 gün denizde kalması planlanıyordu. Sürenin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte liman bulunamaması durumunda gemide yakıt ve yiyeceğin bitmesinden endişe ediliyordu.
Geminin kaptanı Vincent Smit, Siyanukvil limanına yanaşmadan önce denizde demir atılacağını ve yetkililerin gemide sağlık taraması yapacağını söyledi.
Yolcular Kamboçya'nın başkenti Punon Pen'den kendi ülkelerine dönebilecek.
Kamboçya'nın limanlarını açma kararı Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takdir aldı.
Örgütün direktörü Tedros Ghebreyesus, "İşte istediğimiz türden bir uluslararası dayanışma" dedi.
Yolcuların düzenli olarak sağlık durumlarının kontrol edildiği MS Westerdam'da henüz bir vaka tespit edilmedi.
Japonya'daki Diamond Princess adlı yolcu gemisinde de 200'den fazla enfeksiyon tespit edilmiş, gemi karantinaya alınmıştı.
Henüz tüm yolcuların sağlık taraması bitmediği için vakaların artmasından endişeleniliyor.
Gemide son olarak Perşembe günü 44 yeni vaka tespit edildi.
Daha önce Hong Kong'da da bir gemi, inen bir yolcuda virüs tespit edildiği için karantinaya alınmış, sonrasında yolcuların inmesine izin verilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!