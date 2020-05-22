AA

Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Pınar Okyay, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile etkin mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Son dönemde "iftar", "nişan" ve "taziye" gibi toplu görüşmelerin olduğu etkinliklerde vaka sayısının arttığını aktaran Okyay, bu konuda herkesin çok duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Tarım faaliyeti, yaylaya çıkma ya da yazlığa gitme gibi mevsimsel hareketlilik nedeniyle insanların bir yerden bir yere hareket edeceği dönemde kalabalıkların oluşabileceğini vurgulayan Okyay, sorunun sadece büyük kentlerin sorunu olmadığına işaret etti.

Okyay, toplu hareketliliğin yaşandığı dönemde virüsün kaynağının bulunmasının zora gireceğini anlatarak, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günler, salgının Anadolu'nun şu ana kadar iyi korunmuş bölgelerine de yayılma riskini gösteriyor. İller arası geçişle ilgili karar 15 gün daha uzatılmışken bu süreyi çok iyi kullanmalıyız. Bunun yanında bölgesel özelliklere göre önemlerin alınması gerekir. Önümüzdeki 15 günlük dönemi iyi kullanır, bölgesel risk yönetimi yapabilir, vatandaşların katılımı sürer ve filyasyonu da etkin yapabilirsek olgu sayılarımız düşer."

"BAYRAMDAKİ KISITLAMA KARARI ÇOK ÖNEMLİ OLDU"

Prof. Dr. Okyay, günlük test sayısını 40 bin civarında tutmanın çok yararlı olacağına vurgu yaparak, böylece normalleşme dönemine geçerken alınan kontrollerin işe yaradığının görüleceğini dile getirdi.

Mevcut verilerin, salgının henüz bitmediğini açık şekilde gösterdiğini belirten Okyay, "Düşen olgu sayıları ve ölümlerdeki azalma sonrasında normalleşmeden bahsedebilir hale geldik. Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi çok önemli oldu. Çünkü bayramlar fiziksel mesafe gibi kuralların korunması zor dönemlerdir. Öte yandan sıcaklık ya da virüste mutasyonla yeni tip koronavirüsün şiddetinin değiştiğini söylemek için henüz elimizde yeterli kanıt yok. Salgın bu dönemde sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyularak yenilecektir. Bunun yanında hijyene de dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Okyay, sağlık çalışanlarının bu süreçte çok önemli sınav verdiğini belirtti.

Sağlık sisteminin de bu dönemde tüm hastalara yanıt verebilmesinin çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Okyay, "Yatak, yoğun bakım, ventilatör gibi sorunlar yaşamadık. Erken dönemde tedavi sürecinin başlaması da önemli gibi duruyor. Yapılan işlerle ile ilgili bilimsel yayınların hazırlığı sürüyor. Bu deneyimler bilim dünyası ile paylaşıldıkça bu konuda daha doğru bir fikrimiz olacak" şeklinde konuştu.