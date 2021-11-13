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Çankırı Valiliğinin Twitter hesabındaki paylaşımında, yoğun bakımdaki hastalara verilen ilaçların görsellerine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Bu ilaçlar hastanemizde yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastamızın bir günde kullandığı tüm ilaçlar. Bu kadar ilacı bir günde kullanmak ister miydiniz? Cevabınız 'Hayır' ise sizi hemen bugün aşı olmaya davet ediyoruz. Karar sizin."