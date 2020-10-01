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Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen ve yeni tarihi 4 Ekim olarak belirlenen Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na Covid-19 pozitif ve temaslı kişilerin giremeyeceği belirtildi.

Sınava girecek olan adayların Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgesinde, "Ateşi 38 derece ve üzerinde olan Covid-19 (+) ve temaslı olan adaylar sınav binasına alınmayacaktı" uyarısı yapıldı.

Buna göre, sağlık çalışanları, en son 2017 tarihinde yapılan ‘Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na bu yıl Covid-19 pozitif veya temaslı ise giremeyecek.

Sosyal medyada karara tepki gösteren sağlık çalışanları, bu kararın ivedilikle düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

"KPSS, YKS, ALES, her sınava Covid pozitif olanlar ayrı okul ya da sınıflarda sınava girdi. Sağlık Bakanlığı, unvan değişikliği sınavına pozitif sağlıkçılar giremiyor. Bu sınav her yılda yapılmıyor. Sağlıkçılar bu kadar mağdur edilmemeli. Acilen çözüm bulunmalı" denildi.